Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Арсланбек Эгембердиев попросил задавать не более трех вопросов водителям при проверке их знаний ПДД.

В ином случае, как отметил нардеп, инспекторы будут пытаться отправить на пересдачу водителя, бесконечно расспрашивая его. Он заметил, что опрос также должен проводиться на камеру, так как могут быть коррупционные риски.

«Нужно спросить только о значении трех дорожных знаков при включенной камере. Иначе, если водитель не понравится, инспекторы будут задавать бесконечные вопросы, чтобы «завалить» нарушителя», — сказал Арсланбек Эгембердиев.

Замглавы МВД Эркебек Аширходжаев ответил, что ведомство учтет все озвученные предложения и примет меры для исключения коррупционных явлений.