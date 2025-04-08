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Власть

Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Арсланбек Эгембердиев попросил задавать не более трех вопросов водителям при проверке их знаний ПДД.

В ином случае, как отметил нардеп, инспекторы будут пытаться отправить на пересдачу водителя, бесконечно расспрашивая его. Он заметил, что опрос также должен проводиться на камеру, так как могут быть коррупционные риски.

«Нужно спросить только о значении трех дорожных знаков при включенной камере. Иначе, если водитель не понравится, инспекторы будут задавать бесконечные вопросы, чтобы «завалить» нарушителя», — сказал Арсланбек Эгембердиев.

Замглавы МВД Эркебек Аширходжаев ответил, что ведомство учтет все озвученные предложения и примет меры для исключения коррупционных явлений.

Напомним, что по поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Как отметил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа» (удостоверения не лишают).
Ссылка: https://24.kg/vlast/325283/
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