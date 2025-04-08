Ситуация вокруг Украины. Следующий раунд переговоров РФ и США пройдет в Стамбуле

Следующий раунд переговоров представителей России и Соединенных Штатов по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины пройдет в Стамбуле 10 апреля. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия на предстоящей встрече с США в Стамбуле будет представлена по линии МИД.

«Это будет с участием с нашей стороны — это будет по линии Министерства иностранных дел. И, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что отношениям РФ и Штатов администрация Джо Байдена нанесла «страшнейший ущерб», взаимное доверие «только предстоит восстановить при наличии воли лидеров двух стран».

Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений, добавил Дмитрий Песков.

Напомним, на днях Вашингтон посетил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По итогам встреч в Белом доме он заявил, что в переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом достигнут «значимый прогресс» по Украине.

По словам Кирилла Дмитриева, стороны настроены на решение вопросов, а также обсуждали восстановление прямого авиасообщения между государствами.