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Власть

Член Конгресса инициирует процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу

Член палаты представителей Конгресса Эл Грин намерен инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

СМИ
Фото СМИ. Конгрессмен Эл Грин намерен инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу

По его словам, он внесет представление об объявлении импичмента Трампу в течение 30 дней.

Эл Грин считает, что Дональд Трамп «не заслуживает» занимать исполнительную должность.

«Нам нужен Сенат, который на этот раз осудит его, и я хочу, чтобы вы знали, всем сердцем, всем сердцем я понимаю, что он Голиаф. Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется свой Давид, — сказал конгрессмен.

Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Эл Грин неоднократно вносил документы с предложением отстранить его от власти. Для этого требуется простое большинство голосов в палате представителей Конгресса и две трети голосов в Сенате.

Напомним, в обеих палатах сейчас большинство голосов у республиканцев.

В минувшие выходные в США прошли масштабные протесты против Дональда Трампа и введения импортных пошлин. Акции проходят под лозунгом «Руки прочь!» и направлены против политики президента и его соратника Илона Маска.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325147/
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