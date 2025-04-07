Закон о клевете. В ЖК просят акыйкатчи отреагировать на инициативу Минкультуры

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил омбудсмена Джамилю Джаманбаеву отреагировать на законопроект, которым предлагается ввести ответственность за распространение недостоверной, ложной информации.

«Кто будет определять, что информация ложная и недостоверная? Очень большие проблемы возникнут из-за этого закона. Завтра никто вообще что-либо утверждать и писать не сможет», — сказал парламентарий.

Дастан Бекешев отметил, что акыйкатчи должен быть на страже всех прав граждан.

Напомним, 23 октября депутаты ЖК в первом чтении одобрили законопроект Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, который вводит штраф до 200 тысяч сомов за клевету и оскорбление в социальных сетях и СМИ.

Президент Садыр Жапаров считает, что штрафовать за оскорбления надо.