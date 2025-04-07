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Власть

Омбудсмена КР обвинили в попытке ликвидировать Наццентр по предупреждению пыток

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Акылбек Тумонбаев обвинил омбудсмена Джамилю Джаманбаеву в желании ликвидировать Национальный центр по предупреждению пыток.

Акыйкатчи в свою очередь ответила, что к Наццентру по предупреждению пыток у нее нет никаких претензий и она не намерена его ликвидировать.

«Мы лишь поднимали вопрос легитимности директора Национального центра по предупреждению пыток. А созданная депутатская комиссия признала выборы руководителя НЦПП нелигитимными», — отметила Джамиля Джаманбаева.

Напомним, ранее Джамиля Джаманбаева обратилась в парламент с просьбой проверить легитимность избрания директора Бакытбека Касымкулова и трех членов координационного совета Национального центра по предупреждению пыток. В Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия, которая выявила нарушения в избрании главы Национального центра по предупреждению пыток и членов его координационного совета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325125/
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