ОАЭ приветствовали соглашение трех республик ЦА о создании пункта стыка границ

Объединенные Арабские Эмираты приветствовали соглашение, достигнутое между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, о создании пункта стыка трехсторонней границы, а также подписание Худжандской декларации о вечной дружбе между тремя странами. Об этом сообщает Emirates News Agency.

Государственный министр Ахмед бин Али Аль Сайег заявил: ОАЭ выражают надежду на то, что это соглашение укрепит сотрудничество и развитие в регионе Центральной Азии, а также мир, процветание и стабильность как на региональном, так и на международном уровнях.

Кроме того, Аль Сайег подчеркнул тесные исторические связи между ОАЭ и тремя государствами, подтвердив приверженность поддержке их усилий по содействию общему развитию. Он также отметил важность мирного диалога как единственного способа разрешения кризисов и споров.

Напомним, 31 марта в Худжанде по итогам трехсторонней встречи президентов подписаны договор о точке стыка государственных границ, а также Худжандская декларация о вечной дружбе. Лидеры стран подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности республик, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.