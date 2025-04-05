Торговая война. Канада заявляет, что готова стать мировым лидером вместо США

Премьер-министр Канады объявил об ответных пошлинах против США и сообщил о готовности Оттавы стать мировым лидером вместо Вашингтона. Об этом Марк Карни заявил в интервью The New York Times.

Фото The New York Times. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности Оттавы стать мировым лидером вместо США

По его словам, Канада готова возглавить новую коалицию государств в условиях ослабления американского глобального влияния.

Премьер-министр страны констатировал «завершение 80-летней эпохи лидерства Соединенных Штатов», отмечая, что период построения альянсов на основе доверия и свободной торговли ушел в прошлое.

Он также объявил о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт американских легковых и грузовых автомобилей. По расчетам Марка Карни, тарифы принесут бюджету вдобавок $5,7 миллиарда в дополнение к примерно $42 миллиардам, которые принесли введенные Канадой 4 марта 25-процентные пошлины на товары из США.

«Мы принимаем эти меры неохотно, но используем их, чтобы добиться максимального эффекта в Штатах при минимальных последствиях для Канады», — сказал он.

По словам премьера Канады, пошлины не затронут импорт автозапчастей, а такие автопроизводители, как Stellantis, Ford и General Motors, сохранят возможность беспошлинного ввоза авто благодаря наличию канадских производств.

«Мы можем добиться большего, чем Соединенные Штаты. К чему именно это приведет, зависит от того, какой ущерб они нанесут своей экономике», — заключил он.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.