Реформа не будет легкой. Эдиль Байсалов ответил Дастану Бекешеву по 12-летке

Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter) заявление депутата парламента Дастана Бекешева о том, что переход на 12-летку в школах приведет к бардаку.

По словам высокопоставленного чиновника, нехватка школьных мест ощущается в Бишкеке уже на протяжении десятилетий. Первая тому причина — продолжающаяся урбанизация.

«У нас множество полупустых школ, зачастую новеньких, построенных в последние годы в селах, и по 40-50 детей в каждом классе в Бишкеке и Оше. Вторая причина — демографическая волна в целом по республике. Если до 2010-го у нас стабильно было около миллиона детей школьного возраста, то в последние годы численность учащихся выросла на 50 процентов — до 1,5-1,6 миллиона школьников. Если в 2018-м в столичные школы принято 20 тысяч первоклассников, то в прошлом году их было уже 30 тысяч. Таков контекст, и он никак не связан с какими-либо реформами школьного образования», — написал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что кабмин видит в реформе школьного образования основной приоритет долгосрочного устойчивого развития.

Реформа не будет легкой. Более того, она изначально будет очень даже болезненной, обнажит множество острых проблем, как внутри, так и вне школы. Эдиль Байсалов

«Но мы не имеем права не идти на эту реформу, опасаясь каких-то, как вы говорите, митингов у стен Жогорку Кенеша. Дело далеко не в 12-летнем образовании. Школа — это не армия. Каждый юноша и каждая девушка должны получить достойный старт в этой жизни. Кто-то останется после девятого класса и продолжит глубокое изучение гуманитарных, общественных или точных наук. Кто-то пойдет в другие секторы», — добавил чиновник.

Реформа школы займет годы и будет постоянно корректироваться и улучшаться. Неизбежно будут ошибки, но мы их не боимся. Эдиль Байсалов

«Кстати, и детей будем впредь учить в школах не бояться ошибок. Главное, над ними постоянно работать и адаптироваться. Первые ощутимые итоги преобразование школы начнет давать к 2040 году. Важно в течение предстоящих лет не отступить, не сбиться, не отказаться от национальной мечты добиться успеха и вырастить новое блестящее поколение кыргызстанцев. Именно поэтому программа названа «Алтын Казык», чтобы служить путеводной звездой для всего нашего государства, экономики и общества», — резюмировал Эдиль Байсалов.

Напомним, по мнению Дастана Бекешева, из-за перехода системы образования на 12-летний учебный процесс в городе Бишкеке, Чуйской и некоторых других областях грядут огромные проблемы. Наблюдается катастрофическая нехватка зданий школ и кадров.