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Власть

Венгрия выходит из Международного уголовного суда

Венгрия выходит из Международного уголовного суда. Об этом сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в X.

Процесс выхода начнется сегодня в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии.

Это решение принято на фоне визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест в ноябре 2024 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил коллегу в страну на следующий день после решения Международного уголовного суда. Он говорил, что Будапешт не будет арестовывать израильского политика, и назвал решение суда «циничным и совершенно неприемлемым».

Венгрия подписала документ об основании МУС (Римский статут) в 1999-м и ратифицировала его в 2001 году. Процесс выхода Венгрии из МУС, отмечает Reuters, займет один год после того, как соответствующий законопроект примет парламент страны.

Напомним, будучи президентом Соединенных Штатов в первый срок, Дональд Трамп уже вводил санкции против базирующегося в Гааге Международного уголовного суда за расследование предполагаемых военных преступлений США в Афганистане, которые администрация Джо Байдена позднее отменила.

В марте 2023-го МУС также выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324825/
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