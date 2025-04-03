В преддверии первого саммита Центральная Азия — Европейский союз в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал большое интервью журналистам Euronews. Он также рассказал о ключевых переменах, произошедших в регионе за последние годы.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Центральная Азия является главным приоритетом во внешней политике Узбекистана в связи с рядом факторов. Во-первых, если взглянуть на политическую карту современного мира, станет очевидно, что подавляющее большинство вооруженных конфликтов, противостояний и вспышек насилия происходят между соседними государствами. Это касается и Ближнего Востока, и постсоветского пространства, и Южной Азии, и Африки, а также других регионов мира.

К сожалению, Центральная Азия не стала исключением. В разные периоды здесь происходили вооруженные столкновения, ситуация осложнялась нерешенными территориальными спорами, водно-энергетическими проблемами, транспортно-коммуникационными вопросами, а также вызовами в сфере безопасности. Все это не могло продолжаться бесконечно. Противоречия обострялись, разногласия углублялись, и складывающаяся непростая обстановка несла серьезную угрозу безопасности региона.

Осознавая эту реальность, мы приняли стратегическое решение: шаг за шагом выстраивать в Центральной Азии конструктивные, добрососедские и взаимовыгодные отношения с соседними государствами. В основе этого подхода — взаимное доверие и уважение, учет и признание общих интересов.

Центральная Азия за последние годы претерпела глубинную трансформацию, приобрела новый облик как пространство конструктивного диалога, доверия и всестороннего сотрудничества. Это стало возможным благодаря общей политической воле лидеров наших стран, и сегодня мы можем с уверенностью говорить о необратимости этого процесса», — заявил Шавкат Мирзиеев.

По его словам, когда в 2017 году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан выступил с инициативой проведения консультативных встреч, то исходил из простой, но важной идеи: никакие внешние партнеры не смогут помочь выстроить мир, стабильность и процветание в регионе, если мы сами не начнем с доверительного и откровенного диалога.

«Этот процесс показал свою эффективность. Сегодня мы решаем самые сложные вопросы за столом переговоров, координируем совместные инициативы и уверенно движемся вперед», — отметил президент страны.

Глава Узбекистана добавил, что в этом году в Ташкенте состоится уже седьмая консультативная встреча — на таких встречах мы не просто обсуждаем повестку дня и сверяем часы, а уже принимаем конкретные решения, которые меняют облик региона.

Одним из ярких примеров недавнего времени стало полное урегулирование вопроса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это прорыв, к которому стороны шли долгие годы.

Для стимулирования торговли создаются приграничные торговые зоны, запускаются совместные инвестиционные фонды, реализуются крупные инфраструктурные и индустриальные проекты.

Центральная Азия становится важным звеном глобальных транспортных цепочек. Мы активно развиваем Транскаспийский и Трансафганский транспортные коридоры, которые позволят расширить выход наших стран на ключевые мировые рынки.

Центральная Азия больше не находится на задворках истории, а превращается в динамично развивающийся регион, формирующий свою стратегическую повестку. президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

По его мнению, политическая консолидация, достигнутый высокий уровень доверия и совместные экономические инициативы в регионе позволили создать новые возможности для устойчивого развития.

В период председательства в Центральноазиатской пятерке Узбекистан будет уделять особое внимание трем ключевым направлениям: укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и экологической устойчивости.

Напомним, первый саммит Европейский союз — Центральная Азия пройдет в Самарканде 3-4 апреля.