В преддверии первого саммита Центральная Азия — Европейский союз в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал большое интервью журналистам Euronews. Он рассказал, что лидеры пяти стран Центральной Азии готовы делать для укрепления экономического партнерства и что они ждут от Евросоюза.

«Наши регионы связывают глубокие исторические корни, совпадающие интересы, а также объективное стремление к тесному партнерству. У нас сформировано четкое видение повестки взаимодействия с Европейским союзом, основанное на почти 30-летнем опыте сотрудничества.

Наше партнерство с Евросоюзом — это отношения с двусторонним движением, от которого выгоду должны извлекать обе стороны.

Формат сотрудничества Центральная Азия — Европейский союз является уникальной платформой взаимодействия и не имеет аналогов по своему масштабу и институциональному охвату. Европейский союз, объединяющий 27 государств, включая три страны «Большой семерки» (Германию, Францию и Италию), является крупнейшим интеграционным объединением, выстраивающим с Центральной Азией системное взаимодействие на межрегиональном уровне. Сотрудничество с ЕС охватывает широкий спектр направлений — от экономики и инвестиций до устойчивого развития, безопасности и цифровой трансформации — и основано на долгосрочных стратегических приоритетах», — сказал глава Узбекистана.

По его словам, заметно участились визиты в регион лидеров ведущих стран мира. Узбекистан установил стратегическое партнерство с Италией, Венгрией и Францией. Германия и страны Центральной Азии стали региональными стратегическими партнерами.

«Сегодня Евросоюз последовательно развивает торговые и инвестиционные связи с государствами Центральной Азии. За последние семь лет товарооборот стран Центральной Азии с ЕС вырос в четыре раза, составив 54 миллиарда евро.

Мы с удовлетворением наблюдаем усиление интереса европейского бизнеса к возможностям торгового и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном и другими странами региона.

Позитивные процессы, которые наблюдаются в регионе, повышают интерес к Центральной Азии, превращая регион в важного партнера мировых держав и ведущих государств на геополитически важном перекрестке магистральных маршрутов между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Отражением этого являются форматы «ЦА плюс», которые позволяют поддерживать открытый диалог, создавая благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересованных сторон.

В этих условиях установление стратегического партнерства между странами нашего региона и Европейским союзом на саммите в Самарканде откроет новые направления в развитии межрегионального сотрудничества и взаимосвязанности», — полагает Шавкат Мирзиеев.

Он отметил, что Самарканд — это город, который веками был центром торговли, науки и дипломатии. Его величие строилось на умении объединять культуры, народы и идеи. Сегодня он вновь становится площадкой, где Европа и Центральная Азия могут обсудить ключевые вызовы современности.

«Самарканд занимает особое место в многовековой истории международных отношений народов, проживавших на обширном пространстве Центральной, Южной Азии и Ближнего Востока. Именно отсюда правитель Мавераннахра Амир Темур более шести веков назад вел активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли.

В настоящее время Самарканд восстанавливает свою особую роль в международной жизни, сохраняя и приумножая историческое политическое и дипломатическое наследие страны в новом, более широком формате.

Исторически сложилось так, что мир из Самарканда видится единым и неделимым, а не разобщенным. В этом и заключается суть уникального феномена — «самаркандского духа», на основе которого выстраивается принципиально новый формат международного взаимодействия.

Мы ожидаем, что подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС откроет новые возможности для углубления торговых и инвестиционных связей.

Мы готовы поставлять на рынок ЕС больше качественной, экологически чистой продукции, отвечающей высоким европейским стандартам. В современных условиях возрастает значимость развития эффективных транспортно-логистических коридоров, и Центральная Азия может стать не просто мостом между Европой и Азией, но и активным участником глобальных экономических процессов.

В этом контексте мы предлагаем сопряжение стратегии ЕС «Глобальные ворота» с ключевыми транспортными проектами в нашем регионе, а также совместную разработку «Плана действий» по продвижению Транскаспийского транспортного коридора. Это придаст динамику росту инвестиций, развитию инфраструктуры и внедрению инновационных технологий», — рассказал лидер страны.

По его словам, для вывода экономической взаимосвязанности на качественно новый уровень необходимо дальнейшее упрощение процедур торговли, улучшение доступа центральноазиатских товаров на европейские рынки, гармонизация технических стандартов и сертификации.

«Важную роль играет привлечение европейского бизнеса к реализации инфраструктурных проектов, развитие цифровой экономики и инновационного сотрудничества.

Мы также поддерживаем активизацию механизмов финансовой поддержки, в том числе через Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, другие международные финансовые институты. Создание благоприятных условий для роста малого и среднего бизнеса

в регионе с участием европейских партнеров поможет укрепить экономическую устойчивость и повысить уровень жизни населения», — говорится в интервью.

Напомним, первый саммит Европейский союз — Центральная Азия на уровне глав государств пройдет 3-4 апреля в Самарканде.