Эксперт назвал участие Садыра Жапарова в СОР-26 прорывом в глобальную тусовку

Политолог назвал участие президента Кыргызстана в саммите по климату в Глазго прорывом в глобальную тусовку.

Визит Садыра Жапарова в Глазго на саммит мировых лидеров по изменению климата — это необходимость, добавил эксперт Денис Бердаков.

«Потому что встреча, которая сейчас проходит в Великобритании, как видно по списку приглашенных, — это в первую очередь новая глобальная тусовка политических лидеров, которые не только под эгидой экологии обсуждают в целом развитие и создание нового мирового порядка. Это будет основываться на более экологически чистом подходе к природе, переходе на новые энергетические принципы и новый технологический уклад. Поэтому участие нашего главы государства крайне актуально и позволит привлечь конкретные инвестиции, в том числе и гранты», — отметил он.

По словам Дениса Бердакова, сегодня, например, прошла встреча Садыра Жапарова с главой Азиатского банка развития Масацугу Асакавой. Кыргызстан обозначил свое видение и готов развивать электроэнергетику на основе ГЭС, в том числе малых гидроэлектростанций. Поэтому президент просил увеличить финансирование этих проектов до $150 миллионов на ближайший год.

«Это вполне конкретное достижение. И благодаря личной встрече, скорее всего, сейчас начнутся более активная проработка увеличения портфеля для Кыргызстана и получение инвестиций, кредитов и грантов от АБР именно для развития проектов в энергетике. Кроме этого, присутствие властей республики на такой встрече показывает приверженность КР новой глобальной повестке, в том числе сохранению природы, снижению выбросов и сокращению количества загрязняющих предприятий», — добавил эксперт.

По его словам, несмотря на то что экономика страны занимает менее 1 процента от любых выбросов в мире, Кыргызстан готов серьезно сокращать их, в том числе от автомобилей на натуральном топливе, угля. Переход на электрическую, газовую энергетику позволит республике получать доступ к серьезным грантовым и кредитным линиям в мире, считает Денис Бердаков.

«Участие в Глобальном климатическом саммите также показывает, что Кыргызстан — не страна, застрявшая где-нибудь в феодализме, а страна, готовая работать по актуальной и близкой для всех значимых мировых лидеров повестке. Это, можно сказать, некий прорыв в глобальную тусовку», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Садыр Жапаров провел в Глазго встречи с главами Азиатского банка равития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также с президентами Армении, Монголии, Франции, переговорил с премьерами Канады и Исландии.

Климатическая конференция отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

Садыр Жапаров — единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший на саммит в Глазго.