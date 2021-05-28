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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Генпрокуратуре объяснили, в чем обвиняют Азиза Суракматова

Коррупция в мэрии Бишкека связана с муниципальными землями. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что бывший мэр столицы, а также экс-депутат парламента Джаныш Кудайбергенов (родственник по линии отца Азиза Суракматова. — Прим. Генпрокуратуры) незаконно получили в частную собственность дорогостоящий земельный участок в южной части города площадью 15 гектаров, а также земельные участки в южной и других частях столицы в долгосрочную аренду.

«Недвижимость была оформлена на их близких родственников и аффилированных лиц, из которых большая часть распродана строительным компаниям по высокой цене. На остальных участках построены кафе, ресто-бары, многоквартирные жилые дома, которые впоследствии были проданы или сданы в аренду иным лицам. Суракматов и Кудайбергенов, а также их родственники увеличили состояние в несколько раз и стали владельцами многомиллионных объектов имущества», — информируют в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что собранные материалы в отношении Азиза Суракматова, Джаныша Кудайбергенова и других ответственных должностных лиц зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Коррупция» и «Незаконное обогащение» УК КР.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы подозревают Азиза Суракматова в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195630/
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