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Спорт

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» — в полуфинале Лиги Европы

В Лиге Европы 10 августа определились два полуфиналиста.

«Интер» со счетом 2:1 одолел «Байер». У «Интера» отличились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21-я минута), у «Байера» — Кай Хаверц (24-я минута).

«Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген» в основное время голов не забили. Победу «МЮ» принес точный удар Бруну Фернандеша (95-я минута, с пенальти).

В отличие от предыдущей стадии, в 1/4 финала противостояние команд состоит из одной игры на нейтральном поле. Сегодня пройдут еще два матча за выход в полуфинал. Расписание — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/162136/
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