В пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3 баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 25 июля в 21.57.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 4 километрах к западу от села Арашан, в 6 километрах к северо-западу от села Кой-Таш, в 6 километрах к востоку от села Байтик, в 17 километрах к югу от Бишкека.

Интенсивность толчков составила в селе Арашан 2,5 балла, в селах Кой-Таш и Байтик — 2 балла.