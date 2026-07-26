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Происшествия

В пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3 баллов

В пригороде Бишкека произошло землетрясение интенсивностью около 3 баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 25 июля в 21.57.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 4 километрах к западу от села Арашан, в 6 километрах к северо-западу от села Кой-Таш, в 6 километрах к востоку от села Байтик, в 17 километрах к югу от Бишкека.

Интенсивность толчков составила в селе Арашан 2,5 балла, в селах Кой-Таш и Байтик — 2 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383028/
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