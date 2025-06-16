Жестокое избиение девушки в Бишкеке сняли на видео. В редакцию 24.kg поступило обращение от очевидицы происшествия.

По словам автора видео, инцидент произошел 11 июня около 00.50 во дворе жилого дома в микрорайоне «Кок-Жар», между улицами Куйручук и Молдокулова.

Очевидица сообщила, что мужчина избил девушку прямо на улице, после продолжил наносить удары в автомобиле и уехал. Девушка пыталась отбиться, кричала и сопротивлялась, но нападавший вел себя крайне агрессивно.

«Он допустил немыслимое и жестокое физическое насилие. Независимо от того, кем он ей приходится, такое поведение недопустимо», — написала девушка, снявшая происшествие на видео с балкона.

На фото и видео зафиксирована машина предполагаемого нападавшего — белый универсал, предположительно Toyota Ipsum или Caldina с черным бампером.

Автор обращения просит огласки, чтобы найти пострадавшую, привлечь виновного к ответственности и предотвратить подобные случаи.

«Я хочу, чтобы эта девушка, кем бы она ему ни была, не терпела такое отношение и чтобы люди знали его в лицо, особенно девушки», — написала она.

Редакция 24.kg готова предоставить запись правоохранительным органам.