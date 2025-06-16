В Майлуу-Суу выявили мотоциклистов, устроивших незаконные гонки на мото-эндуро

Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выявила мотоциклистов на мото-эндуро, передвигавшихся незаконно и устроивших гонки без разрешения в Майлуу-Суу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По итогам рейда 30 мотоциклов эндуро передали в службу обеспечения безопасности дорожного движения.
- физическим и юридическим лицам, занимающимся арендой, выдали официальные предупреждения;
- разъяснили требования экологического и дорожного законодательства;
- от арендодателей потребовали представить маршруты движения и соответствующие разрешительные документы до 16 июня.
Минприроды продолжит совместно с другими государственными органами контроль за незаконными поездками на мото-эндуро и их арендой.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение экологического ущерба.