В Майлуу-Суу выявили мотоциклистов, устроивших незаконные гонки на мото-эндуро

Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выявила мотоциклистов на мото-эндуро, передвигавшихся незаконно и устроивших гонки без разрешения в Майлуу-Суу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам рейда 30 мотоциклов эндуро передали в службу обеспечения безопасности дорожного движения.

физическим и юридическим лицам, занимающимся арендой, выдали официальные предупреждения;

разъяснили требования экологического и дорожного законодательства;

от арендодателей потребовали представить маршруты движения и соответствующие разрешительные документы до 16 июня.

Кроме того, 13 июня инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району совместно с сотрудниками УОБДД Аламединского РОВД провели профилактическое мероприятие для граждан, предоставляющих в аренду мотоциклы эндуро:

Минприроды продолжит совместно с другими государственными органами контроль за незаконными поездками на мото-эндуро и их арендой.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение экологического ущерба.