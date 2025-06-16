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Происшествия

В Майлуу-Суу выявили мотоциклистов, устроивших незаконные гонки на мото-эндуро

Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выявила мотоциклистов на мото-эндуро, передвигавшихся незаконно и устроивших гонки без разрешения в Майлуу-Суу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам рейда 30 мотоциклов эндуро передали в службу обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, 13 июня инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району совместно с сотрудниками УОБДД Аламединского РОВД провели профилактическое мероприятие для граждан, предоставляющих в аренду мотоциклы эндуро:

  • физическим и юридическим лицам, занимающимся арендой, выдали официальные предупреждения;
  • разъяснили требования экологического и дорожного законодательства;
  • от арендодателей потребовали представить маршруты движения и соответствующие разрешительные документы до 16 июня.

Минприроды продолжит совместно с другими государственными органами контроль за незаконными поездками на мото-эндуро и их арендой.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение экологического ущерба.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332831/
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