Девушку, которую сняли в Бишкеке со столба ЛЭП, госпитализировали

Бишкекчанку, которую сняли со столба линии электропередачи на улице Айни в столице, госпитализировали. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, девушку не задерживали в силу отсутствия заявления о нарушении общественного порядка и передали врачам.

Напомним, вчера вечером на улице Айни бишкекчанка залезла на столб высоковольной линии электропередачи и не смогла спуститься. На место происшествия направили пять спасателей МЧС. Девушку удалось благополучно снять с опоры ЛЭП, после чего ее передали сотрудникам органов внутренних дел.