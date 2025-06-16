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Происшествия

Девушку, которую сняли в Бишкеке со столба ЛЭП, госпитализировали

Бишкекчанку, которую сняли со столба линии электропередачи на улице Айни в столице, госпитализировали. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах. 

По его данным, девушку не задерживали в силу отсутствия заявления о нарушении общественного порядка и передали врачам.

Напомним, вчера вечером на улице Айни бишкекчанка залезла на столб высоковольной линии электропередачи и не смогла спуститься. На место происшествия направили пять спасателей МЧС.  Девушку удалось благополучно снять с опоры ЛЭП, после чего ее передали сотрудникам органов внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332826/
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