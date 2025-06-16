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Происшествия

В Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек

Фото из интернета. Жолдошбек Кольбаев.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска в конце прошлой недели задержали брата ранее ликвидированного криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбека Кольбаева. Вместе с ним оперативники задержали еще троих мужчин, сообщили источники в правоохранительных органах. 

По предварительным данным, задержанные проходят по уголовному делу, связанному с земельными участками.

Отмечается, что Жолдошбек Кольбаев занимает должность директора региональной Академии Международной федерации дзюдо (IJF) в Центральной Азии.

Напомним, что Камчи Кольбаев, известный в преступных кругах как Коля Киргиз, убит 4 октября 2023 года в ходе спецоперации в Бишкеке. Правоохранители заявили, что он оказал вооруженное сопротивление при задержании.

Официальные комментарии из ГУУР или МВД пока не поступали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332821/
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