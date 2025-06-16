12:36
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке задержан мужчина, который находился в подвале с маленькой девочкой

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в противоправных действиях в отношении малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

По ее данным, вечером 10 июня в следственную службу поступило заявление от гражданина С.Н. Он сообщил, что неизвестный находился в подвале многоэтажного дома на улице Куйручук вместе с его шестилетней дочерью.

Материалы дела взяты на особый контроль руководством УВД и органами прокуратуры. Задержан подозреваемый — 53-летний Б.А. Его доставили в следственную службу УВД Ленинского района и водворили в изолятор временного содержания.

Кроме того, следствие установило его возможную причастность к краже.

По факту продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332810/
просмотров: 1435
Версия для печати
Материалы по теме
Во Франции к 20 годам тюрьмы приговорили врача. Он изнасиловал почти 300 детей
В Сокулуке врачи сделали ребенку укол и заразили его ВИЧ — депутат
В Нижнечуйском в результате ДТП погиб 17-летний пассажир
В Бишкеке задержали девушку, оставившую тело недоношенного ребенка в туалете
Взрыв снаряда в Арка-2. Замминистра здравоохранения навестил пострадавшую
Хотел стать пограничником. Маленький Манап нуждается в дорогостоящей операции
В городе Ош пятилетний мальчик упал в реку Ак-Бууру и утонул. Его ищут спасатели
Убийство в медресе. Мальчик с ножевым ранением ждал помощи три часа
В Кыргызстане осужденным родителям хотят разрешить свидания с детьми вне колонии
Девушка похвасталась в соцсетях, что ездит по Ошу без прав. Ее ищет УПСМ
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 14-15 июня ливни и&nbsp;возможны сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
Внутри ядерных объектов в&nbsp;Иране выявлено радиологическое загрязнение&nbsp;&mdash; МАГАТЭ Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
&laquo;Смотрящий&raquo; по&nbsp;Москве кыргызстанец задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;Бишкек «Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
По&nbsp;меньшей мере сто человек убиты в&nbsp;результате нападения на&nbsp;деревню в&nbsp;Нигерии По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии
Бизнес
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
16 июня, понедельник
12:33
Обострение на Ближнем Востоке. МИД КР провел эвакуацию 28 соотечественников Обострение на Ближнем Востоке. МИД КР провел эвакуацию...
12:27
Из-за жары увеличивается количество обращений в скорую помощь Бишкека
12:19
Гнездо на опоре ЛЭП в Чуйской области. Птенцы редкой птицы выжили и улетели
12:10
В Бостери ограбили мужчину: подозреваемых задержали по горячим следам
12:10
Гонка ядерных вооружений набирает обороты: какие страны имеют боеголовки