В Бишкеке задержан мужчина, который находился в подвале с маленькой девочкой

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в противоправных действиях в отношении малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

По ее данным, вечером 10 июня в следственную службу поступило заявление от гражданина С.Н. Он сообщил, что неизвестный находился в подвале многоэтажного дома на улице Куйручук вместе с его шестилетней дочерью.

Материалы дела взяты на особый контроль руководством УВД и органами прокуратуры. Задержан подозреваемый — 53-летний Б.А. Его доставили в следственную службу УВД Ленинского района и водворили в изолятор временного содержания.

Кроме того, следствие установило его возможную причастность к краже.

По факту продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.