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Происшествия

Порезал лицо и остриг волосы. Милиция задержала мужчину, похитившего жену

Правоохранители задержали 41-летнего Тимура Абдразакова, который похитил свою жену из ревности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.


12 мая примерно в 23.30 в милицию сообщили, что в этот же день примерно в 15.40 Тимур Абдразаков зашел в бильярдную на улице Жумабека, где работала его жена, и забрал ее. По данным заявителя, он удерживает супругу в неизвестном месте из-за ревности.

Было возбуждено дело по статье «Похищение человека» УК КР. На поиски супругов был ориентирован весь личный состав УВД Ленинского района, в результате чего правоохранители установили их местонахождение. Мужчина изрезал лицо жены и остриг ее волосы.

Его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328929/
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