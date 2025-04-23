Полученный обманом и угрозами дом суд вернул владельцу, но все не так просто

В редакцию 24.kg обратился Максат Абдылдаев, у семьи которого, по его словам, путем обмана и угрозы жизни отобрали дом в жилмассиве «Ала-Тоо». Произошло это еще в 2000 году после смерти отца Абдылдаева.

Тогда, по словам Максата, в семье наступили тяжелые времена — потеря отца, финансовые трудности и обучение младших детей. Знакомая мамы обратившегося начала часто заходить в гости с нездоровым интересом к дому — просила продать его, но получала отказ.

«В один из дней она привела в наш дом своего приятеля, который сказал, что может оставить нам $2 тысячи 400 на хранение, а позже он их заберет. Также он сказал, что мы можем пользоваться этими деньгами для своих нужд, но для этого чисто формально нужно будет сделать ему юридический документ на наш дом. Его оценили в $10 тысяч. Мы все оформили и выписали под залог дом. Спустя несколько месяцев этот мужчина заявился к нам и начал требовать проценты — по $500 за месяц. Мы были в шоке. Тогда он грозился, что заберет наш дом, если мы не выплатим ему эти проценты. У нас таких денег не было, и тем более в договоре не было ни слова о процентах», — рассказал Максат Абдылдаев.

Далее последовали судебные тяжбы. Максат уверяет, что его оппонент подкупил судью и с семьи взыскали 143 тысячи сомов. Тогда предложено снять дом с ареста и продать его, чтобы расплатиться с долгом, но мужчина отказался и требовал выселения, заявив, что деньги ему теперь не нужны.

«Когда меня и брата не было, этот мужчина пришел домой со своими приятелями. Домой они вошли при помощи соседки, которая позвала мою маму. Они заявили, что являются представителями криминального мира, вытащили из дома маму и сестер, приставили нож к горлу. Тогда нам пришлось согласиться и съехать, а тот, в свою очередь, въехал в дом со своей семьей», — отметил собеседник.

С тех пор семья жила на съемных квартирах и параллельно судилась с самозахватчиком их жилья. В итоге спустя несколько лет суд признал постановление Ленинского районного суда об изъятии дома незаконным и вынес решение выселить новых жильцов. Тогда тот мужчина потребовал от Максата Абдылдаева и его семьи порядка $100 тысяч и всячески сопротивлялся работе судисполнителей по выселению.

«Уже несколько лет семья этого мужчины мешает выселению. Женщины выходят с канистрами бензина и грозятся поджечь себя. Оскорбляют меня и мою семью. При последней попытке выселения 2 апреля эти женщины опять использовали бензин. Они меня избили, а милиция бездействовала. Несколько участковых во главе с начальником ГОМ № 1 ушли с места, а судисполнители не смогли ничего сделать», — рассказал Максат.

В свою очередь оппоненты Максата Абдылдаева опять обратились в судебные органы с обжалованием решения о выселении, и пока работа судисполнителей перенесена на неопределенный срок. Мужчина отмечает, что его дом, полученный обманным путем и с использованием угроз, все еще оформлен на его семью. Он передан Максату Абдылдаеву по наследству от отца. Он просит соответствующие органы принять решение в рамках закона.

Его оппоненты уверяют, что дом куплен, когда еще сам Максат был ребенком, но на тот момент ему было уже 20 лет. И что якобы договор о купле-продаже составлен с его матерью. А метод запугивания правоохранителей и судисполнителей при помощи бензина они используют для привлечения внимания общественности к данной проблеме, потому как считают, что дом приобретен законными методами.