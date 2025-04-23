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Происшествия

Задержание сотрудника ГУОБДД в Бишкеке прокомментировали спецслужбы

Спецслужбы выявили устойчивую коррупционную схему в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и задержали одного сотрудника. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

«Установлено, что инспекторы отдела дорожного надзора ГУОБДД в целях незаконного материального обогащения, злоупотребляя должностным положением, организовали схему по выдаче физическим и юридическим лицам разрешительных документов на оклейку транспортных средств рекламными материалами. Этот разрешительный документ необходим для избегания наложения штрафа при нанесении наклеек на кузов авто», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что владельцы авто обращались в ведомство для получения разрешительных документов, которые при правильном составлении заявления и предоставлении полных сведений должны выдаваться бесплатно. Несмотря на это, ответственные лица искусственно создавали препоны и затягивали срок выдачи разрешения, своими действиями вынуждая граждан платить им.

Напомним, ГКНБ и СВР ГУВД Бишкека установили и задержали М.А.З., организатора коррупционной схемы. Последнего водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327103/
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