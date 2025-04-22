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Происшествия

В Бишкеке мужчина лишился $30 тысяч при вложении в криптовалюту

Правоохранители задержали 27-летнего А.С. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

В милицию обратился К.Д., который просил принять меры в отношении малознакомого парня. Со слов заявителя, он познакомился с ним 15 февраля 2024 года в микрорайоне «Восток-5», где последний уговорил заявителя вложиться в совместный бизнес по купле-продаже криптовалюты. Получив от потерпевшего $30 тысяч, парень скрылся и перестал выходить на связь.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний А.С., которого задержали в Ошской области и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326962/
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