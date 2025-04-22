Боевая робототехника, БПЛА, FPV-дроны. В КР прошли антитеррористические учения

В Кыргызстане проведены антитеррористические учения «Асман Козомолу — 2025». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что учения проведены в целях совершенствования навыков личного состава службы специального назначения «Альфа» по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных роботов в ходе специальных и оперативно-боевых операций, апробирования на практике безопасного использования FPV-дронов, квадрокоптеров, наземных роботов, а также приведения устанавливаемых боеприпасов в боевое положение в полевых условиях.

«В условиях, приближенных к боевым, продемонстрированы критические возможности современной боевой робототехники, полеты БПЛА, презентация работы по изготовлению FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений продемонстрированы:

штурм «условного административного здания» с применением боевого робота, с дальнейшей зачисткой здания штурмовой группой;

подрыв автотранспортного средства с применением наземного дрона-камикадзе;

уничтожение автотранспортного средства с применением ударного дрона;

применение ударных дронов, оснащенных кумулятивными снарядами, а также FPV-дронов многоразового использования с различными механизмами сбросов боеприпасов.

По завершении учений «Асман Козомолу – 2025» председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с речью перед бойцами спецподразделения «А». Он подчеркнул, что государство создает все необходимые условия для оснащения силовых структур современной материально-технической базой. Ташиев призвал бойцов быть всегда готовыми к выполнению боевых задач по ликвидации террористических, экстремистских и деструктивных сил.