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Происшествия

Государству вернули действующий завод по производству мраморных изделий

Завод по производству мраморных и керамогранитных плит «Кыргыз Тоо Таш» в Токмаке передан в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

Объект перешел на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом в рамках расследования дела о легализации преступных доходов. Завод возвращен государству как незаконно приватизированный промышленный объект.

Предприятие, согласно информации ГКНБ, действует в промышленных масштабах. Оно занимается производством мраморных и керамогранитных плит, а также песчано-гравийной смеси. Завод обладает собственной сырьевой базой, включая карьеры, железнодорожный подъездной путь и автопарк. Современное оборудование завезено из Италии, а ежемесячный объем выпуска облицовочных плит превышает 30 тысяч квадратных метров.

«Кыргыз Тоо Таш» ведет свою историю с 1960-х годов, когда завод имел всесоюзное значение и обеспечивал строительными материалами города Советского Союза. Более 60 процентов муниципальных зданий в Бишкеке построено с использованием продукции предприятия. ГКНБ уточняет, что сегодня основная часть продукции ориентирована на экспорт.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326943/
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