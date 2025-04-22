В УНАА рассказали, как можно оплачивать их услуги

В Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров Кыргызской Республики (УНАА) сообщили, что для удобства граждан предусмотрены несколько видов оплаты их услуг.

Государственное агентство продолжает работу по упрощению процедур и созданию комфортных условий для граждан, в том числе в части оплаты и получения услуг. Оплатить их можно следующими способами:

— с использованием QR-кода;

— через расчетные счета в банках, в том числе «Элдик Банк», «Айыл Банк»;

— через терминалы оплаты;

— наличными через отделения «Кыргыз почтасы» (вопрос об отмене наличного способа оплаты в настоящее время рассматривается руководством предприятия «Кыргыз почтасы»).

Указанные способы доступны не только при легализации автомобилей с иностранными номерами, но и при оплате других государственных услуг, оказываемых агентством. В частности:

— за участие в теоретических и практических экзаменах;

— за получение лицензии для автошкол;

— за выдачу разрешения на тонировку передних стекол и другие услуги.

Кроме того, во всех территориальных отделах госагентства установлены современные средства безналичной оплаты. Такие меры направлены на минимизацию коррупционных рисков и повышение качества предоставляемых государственных услуг.

Агентство напоминает, что прием наличных денежных средств не осуществляется его сотрудниками и не входит в сферу ответственности ведомства.