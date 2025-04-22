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Происшествия

В Кара-Балте мужчине разбили голову камнем. Подозреваемый задержан

Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью мужчине в ходе конфликта в кафе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

2 апреля в ОВД Жайылского района из местной больницы поступило сообщение о госпитализации 36-летнего Э.К. с разбитой головой. Факт зарегистрирован по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Начата доследственная проверка.

Оперативники установили личность подозреваемого и обстоятельства конфликта. Подозреваемым оказался 36-летний М.А., которого задержали и водворили в ИВС. Установлено, что 2 апреля, примерно в 05.00 в одном из кафе города Кара-Балты между мужчинами произошел конфликт, в результате которого, 36-летний М.А. ударил своего оппонента камнем по голове и убежал. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326879/
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