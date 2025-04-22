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Происшествия

Продолжаются поиски 8-летнего мальчика, упавшего в реку Тар в Ошской области

В Кара-Кульджинском районе Ошской области продолжаются поиски 8-летнего мальчика, упавшего в реку Тар. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел 20 апреля на участке Кондук-Чаты Ой-Талского айыльного аймака. В реку Тар упал мальчик, Т.Э., 2017 года рождения.

Сегодня, 22 апреля, к поисковым работам привлечено 116 человек. В их числе:

  • 5 спасателей из пожарно-спасательной части 66 Кара-Кульджинского района;
  • 5 спасателей из пожарно-спасательной части 25 Кара-Суйского района;
  • 6 спасателей из Республиканского отдельного спасательного отряда МЧС КР (всего 16 спасателей);
  • 100 местных жителей.

Поисковые работы продолжаются. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326875/
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