Продолжаются поиски 8-летнего мальчика, упавшего в реку Тар в Ошской области

В Кара-Кульджинском районе Ошской области продолжаются поиски 8-летнего мальчика, упавшего в реку Тар. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел 20 апреля на участке Кондук-Чаты Ой-Талского айыльного аймака. В реку Тар упал мальчик, Т.Э., 2017 года рождения.

Сегодня, 22 апреля, к поисковым работам привлечено 116 человек. В их числе:

5 спасателей из пожарно-спасательной части 66 Кара-Кульджинского района;

5 спасателей из пожарно-спасательной части 25 Кара-Суйского района;

6 спасателей из Республиканского отдельного спасательного отряда МЧС КР (всего 16 спасателей);

100 местных жителей.

Поисковые работы продолжаются.