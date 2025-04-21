11:59
USD 86.87
EUR 100.41
RUB 1.08
Происшествия

В Базар-Коргоне сотрудник отдела пробации вымогал у подопечного деньги

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области задержан сотрудник отдела пробации по подозрению в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В следственную службу МВД с заявлением обратился У.Т. с просьбой принять меры в отношении сотрудника отдела пробации Базар-Коргонского района, который с начала 2024 года, угрожая заключением под стражу, систематически вымогал и получал 1 тысячу, 3 тысячи и 5 тысяч сомов. Общая сумма переданных денег составила 40 тысяч сомов. Далее работник пробации потребовал еще 20 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

17 апреля сотрудники ГУУР МВД при получении взятки задержали работника отдела пробации Базар-Коргонского района 44-летнего Б.Р., которого водворили в СИЗО. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326821/
просмотров: 3558
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте мужчине разбили голову камнем. Подозреваемый задержан
В Токтогуле двоих мужчин задержали за дачу взятки оперативнику
В Ленинском мужчине выстрелили в лицо. Подозреваемый скрывался в Казахстане
Задержан бывший член ОПГ по подозрению в карманных кражах
ГКНБ заявил о задержании и экстрадиции в Кыргызстан Тилекмата Куренова
Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. На управляющую баней заведено дело
В Бишкеке сотрудника обменки ударили дубинкой и забрали у него $50 тысяч
Дать взятку помощнику прокурора пытался мужчина. Его задержали
В Бишкеке вор проник в дом, украл деньги и золото почти на 1,5 миллиона сомов
Вафли вместо денег. В Баткене мужчина ранил себя ножом и заявил о грабеже
Популярные новости
ГКНБ заявил о&nbsp;задержании и&nbsp;экстрадиции в&nbsp;Кыргызстан Тилекмата Куренова ГКНБ заявил о задержании и экстрадиции в Кыргызстан Тилекмата Куренова
В&nbsp;Бишкеке вор проник в&nbsp;дом, украл деньги и&nbsp;золото почти на&nbsp;1,5 миллиона сомов В Бишкеке вор проник в дом, украл деньги и золото почти на 1,5 миллиона сомов
Чуйские автоинспекторы нарушения ПДД будут выявлять с&nbsp;помощью дронов Чуйские автоинспекторы нарушения ПДД будут выявлять с помощью дронов
Задержан бывший член ОПГ по&nbsp;подозрению в&nbsp;карманных кражах Задержан бывший член ОПГ по подозрению в карманных кражах
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР направит $60 миллионов на&nbsp;зеленые кредиты для МСБ Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Распродажа в&nbsp;O!Store: успейте забрать свой смартфон со&nbsp;скидкой до&nbsp;40&nbsp;процентов Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
22 апреля, вторник
11:53
Ликвидацию подготовительных групп в логопедических детсадах обсудили в БГК Ликвидацию подготовительных групп в логопедических детс...
11:51
Скончался российский скульптор Зураб Церетели
11:49
Три курортных учреждения Федерации профсоюзов пройдут полную реконструкцию
11:40
Разрабатывать Генплан Бишкека будет компания «Никкен Сэккей Лтд»
11:34
В Чолпон-Ате спринтер врезался в бетономешалку. Скончался пассажир бусика