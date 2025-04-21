В Базар-Коргоне сотрудник отдела пробации вымогал у подопечного деньги

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области задержан сотрудник отдела пробации по подозрению в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В следственную службу МВД с заявлением обратился У.Т. с просьбой принять меры в отношении сотрудника отдела пробации Базар-Коргонского района, который с начала 2024 года, угрожая заключением под стражу, систематически вымогал и получал 1 тысячу, 3 тысячи и 5 тысяч сомов. Общая сумма переданных денег составила 40 тысяч сомов. Далее работник пробации потребовал еще 20 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

17 апреля сотрудники ГУУР МВД при получении взятки задержали работника отдела пробации Базар-Коргонского района 44-летнего Б.Р., которого водворили в СИЗО. Следствие продолжается.