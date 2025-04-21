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Таможенники Кыргызстана выявили махинации при ввозе тягачей HOWO

Таможенники Кыргызстана выявили махинации при ввозе тягачей HOWO. Об этом сообщили в ГТС.

По данным ведомства, ущерб от противоправных действий составил 13,7 миллиона сомов.

Уточняется, что сотрудниками управления по борьбе с контрабандой, наркобизнесом и нарушениями таможенных правил обнаружены факты недостоверного декларирования при ввозе седельных тягачей марки HOWO из Китая. Подозреваемые использовали обманные схемы для уклонения от уплаты таможенных платежей. Они производили подмену заводских стикеров и представляли недостоверные документы. Это позволило им завысить год выпуска транспортных средств, что влияло на расчет таможенной стоимости и снижало сумму таможенных платежей.

Материалы переданы в следственное управление ГТС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326814/
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