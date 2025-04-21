Воспитанник интерната попал в больницу после избиения одноклассником

В Беловодской специальной общеобразовательной вспомогательной школе - интернате после избиения одноклассником мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом 24.kg сообщила его опекун Мираида Разулбекова.

По ее словам, администрация интерната во главе с исполняющей обязанности директора Гульзары Жумагуловой не сообщила об избиениях и ухудшении самочувствия мальчика в день инцидента 16 апреля. Опекун забрала ребенка только через два дня. На вопросы о ссадинах и ушибах на голове мальчика работники интерната сообщили, что он упал с двухъярусной кровати.

«Он мне сказал, что все в порядке. Я начала снимать капюшон и увидела там синяки. Когда я спросила у воспитателя, что с ним случилось, она сказала, что он якобы упал с кровати, когда ложился спать. Я спросила, почему мне не сказали сразу», — сообщила опекун.

По словам Мираиды Разулбековой, место ушиба работники учреждения обработали зубной пастой и обмотали туалетной бумагой.

«Это кошмар. Никакой первой медицинской помощи. Он пожаловался ночной нянечке. Она взяла туалетную бумагу, намочила, туда приложила и зубной пастой помазала. На следующий день утром врачу не показывали. Только когда я забрала его в больницу, они начали говорить, что якобы возили его», — добавила женщина.

На следующий день мальчик признался, что его избил одноклассник, в результате чего он потерял сознание, а очнувшись, несколько раз испытал рвотные приступы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, но имеются жалобы на головные боли. Отмечается, что мальчики учатся в седьмом классе, у обоих имеются особенности в развитии.

Мираида Разулбекова отметила, что главная проблема заключается в том, что администрация не оказала первую помощь ребенку и не сообщила родителям и законным опекунам о факте избиения.

«Как бывший преподаватель русского языка данного интерната могу сказать, что это не единичный случай. Таких случаев очень много, их часто скрывают. У меня есть видеодоказательства, где сотрудники грубо относятся к воспитанникам интерната», — добавила опекун.