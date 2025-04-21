В Токтогуле двоих мужчин задержали за дачу взятки оперативнику

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области двое мужчин задержаны за дачу взятки оперативнику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

17 апреля житель Токтогульского района предложил оперативному сотруднику милиции 50 тысяч сомов для освобождения от уголовной ответственности своих близких родственников, подозреваемых в совершении преступления. Возбуждено дело по статье «Дача взятки» УК КР.

В тот же день при передаче оперативнику 50 тысяч сомов сотрудники службы внутренних расследований МВД задержали 44-летнего К.М. и 46-летнего С.О., которых водворили в ИВС. Следствие продолжается.