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Происшествия

В швейном цеху Бишкека незаконно работали 27 иностранцев. Их доставили в РУВД

В Бишкеке спецслужбы выявили незаконное использование иностранных граждан в швейном цеху. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. 

«Во время мероприятий по противодействию незаконной миграции обнаружили, что 27 иностранцев работали без соответствующих разрешительных документов в одном из швейных цехов столицы. Нарушители и представитель цеха доставлены в Свердловское РУВД для привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении. 

ГКНБ призывает работодателей в области текстильного производства строго соблюдать действующие нормы законодательства и не допускать фактов незаконного использования иностранной рабочей силы во избежание наступления негативных последствий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326787/
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