В швейном цеху Бишкека незаконно работали 27 иностранцев. Их доставили в РУВД

В Бишкеке спецслужбы выявили незаконное использование иностранных граждан в швейном цеху. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

«Во время мероприятий по противодействию незаконной миграции обнаружили, что 27 иностранцев работали без соответствующих разрешительных документов в одном из швейных цехов столицы. Нарушители и представитель цеха доставлены в Свердловское РУВД для привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении.

ГКНБ призывает работодателей в области текстильного производства строго соблюдать действующие нормы законодательства и не допускать фактов незаконного использования иностранной рабочей силы во избежание наступления негативных последствий.