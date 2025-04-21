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Происшествия

В Ленинском мужчине выстрелили в лицо. Подозреваемый скрывался в Казахстане

Сотрудники ОВД Аламединского района задержали разыскиваемого по подозрению в совершении тяжкого преступления. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

4 июля 2024 года примерно в 11.40 на территории бассейна «Сантропе», расположенного в селе Ленинском, между гражданами К.К. и Ш.К. произошел конфликт, в ходе которого К.К. из травматического пистолета два раза выстрелил в оппонента. Пострадавший с огнестрельными ранениями в области лица доставлен в Чуйскую областную больницу. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Подозреваемый тогда скрылся от следствия и покинул страну. Правоохранители установили его местонахождение и 17 апреля задержали в Казахстане. 41-летнего К.К. привезли в Кыргызстан и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326784/
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