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Происшествия

Ведутся работы по расчистке последствий камнепада на автодороге север — юг

Из-за проливных дождей на участке Арал-Казарман (287-288-й километры) альтернативной автодороги север — юг 19 апреля произошел камнепад, перекрыв оба направления дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 18 привлекли необходимую спецтехнику и открыли одну полосу дороги.

«Предполагаемый объем сошедших камней с поверхности горы составляет 800 кубометров. В связи с большими размерами обрушившихся камней для их дробления и разделения задействовано дополнительное оборудование», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326752/
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