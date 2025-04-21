Из-за проливных дождей на участке Арал-Казарман (287-288-й километры) альтернативной автодороги север — юг 19 апреля произошел камнепад, перекрыв оба направления дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 18 привлекли необходимую спецтехнику и открыли одну полосу дороги.

«Предполагаемый объем сошедших камней с поверхности горы составляет 800 кубометров. В связи с большими размерами обрушившихся камней для их дробления и разделения задействовано дополнительное оборудование», — говорится в сообщении.