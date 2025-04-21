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Происшествия

Строительная компания добровольно передала часть квартир и офисов государству

Одна из строительных компаний передала государству часть квартир и офисных помещений премиум-класса. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«В 2005 году при передаче земельного участка мэрией Бишкека строительной компании был заключен договор о предоставлении муниципалитету 13 процентов от построенного жилья. Однако с использованием коррупционных связей путем вынесения судебного решения обязательство было исключено из договора. В последующем участок перепродавался третьим лицам, которые были введены в заблуждение», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в настоящее время на участке площадью 0,75 гектара строительной компанией «В» строится жилой комплекс «Президент», состоящий из трех блоков с квартирами премиум-класса. Всего комплексе будет 151 квартира.

«Строительная компания «В», будучи добросовестным покупателем, на добровольной основе передала государству 14 процентов объекта (с учетом выкупной стоимости земельного участка), то есть 20 квартир и 2 коммерческих помещения общей площадью 2 тысячи 285 квадратных метра», — добавили в спецслужбе.

Госкомитетом продолжается работа по выявлению незаконных действий с земельными участками в городе Бишкеке. Устанавливаются причастные к их совершению лица, в отношении которых будут приняты самые жесткие меры в рамках действующего законодательства. Кроме того, по вышеуказанному факту будет дана юридическая оценка действиям судей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326748/
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