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Происшествия

Задержан бывший член ОПГ по подозрению в карманных кражах

Оперативники задержали подозреваемого в карманных кражах, совершенных в общественном транспорте. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

31 марта в ОВД Сокулукского района поступило заявление о краже телефона марки iPhone 14 в маршрутном такси № 302. Было возбуждено дело по статье «Кража» УК КР. С аналогичным заявлением обратился еще один гражданин. По его словам, в маршрутке у него украли iPhone 15 Pro Max.

Подозреваемого удалось установить при проведении рейда «Скотокрад». Им оказался ранее неоднократно судимый и ранее состоявший на учете как член ОПГ 32-летний Р.А. Его водворили в ИВС. Правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326731/
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