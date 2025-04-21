Милиция устанавливает камеры в школах и садах Иссык-Куля

В Иссык-Кульской области начали устанавливать камеры наблюдения в школах, детских садах и общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.

«В Иссык-Кульской области активно реализуется инициатива по обеспечению общественной безопасности посредством расширения системы видеонаблюдения по поручению министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова. Главная цель проекта — обеспечение общественного порядка, создание безопасной среды для детей и молодежи, а также предотвращение правонарушений и преступлений», — говорится в сообщении.

Таким образом, установленные современные камеры обладают высоким качеством съемки и имеют разворот на 360 градусов, с 28-кратным зумом и функцией распознавания лиц. Все данные в режиме реального времени поступают в командные центры МВД КР и УВД Иссык-Кульской области. Основные этапы установки камер по районам:

— В Тюпском районе уже установлена 51 камера, из которых 25 размещены в общественных местах, а остальные — в образовательных учреждениях и детских садах;

— В Иссык-Кульском районе уже работает 98 камер видеонаблюдения, и в ближайшие месяцы планируется установить еще 60;

— В Джети-Огузском районе работает более 30 камер, охватывающих учебные заведения и общественные территории, а также предполагается расширение сети;

— В Караколе 15 камер установлены в школах и детских садах, и еще камеры имеются в одном из местных университетов, установку которых оплатил спонсор.

В УВД Иссык-Кульской области добавили, что эти меры направлены на повышение уровня безопасности и создание условий для безопасной и комфортной жизни граждан.