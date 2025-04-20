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Происшествия

В Алматы во время забега сегодня скончались два участника полумарафона

В Алматы во время забега сегодня скончались два участника полумарафона. Об этом сообщается на сайте организаторов — Almaty Half Marathon.

из архива
Фото из архива

По их данным, 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади преодолевали дистанцию а 21,1 километра, и были постоянными участниками забега.

Отмечается, что организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников соревнований не удалось.

По предварительной информации медиков, причиной смерти обоих мужчин стала тромбоэмболия легочной артерии.

Старшему из бегунов стало плохо на первом километре дистанции, он упал и через минуту к нему подъехала скорая помощь, но пульса уже не было. Реанимационные мероприятия не дали результата.

Второй участник потерял сознание на 16 километре забега, прибывшие на место врачи зафиксировали смерть — она наступила до их приезда.

Точная причина смерти марафонцев будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Almaty Half Marathon — ежегодное беговое событие в Алматы. Проводится с 2012 года.

На старте представлены дистанции: 21,1 километра (полумарафон), 10 километров, 10 километров (скандинавская ходьба) и командная эстафета «Экиден». К участию приглашаются все желающие старше 18 лет, на остальных дистанциях — от 15 лет.

Almaty Half Marathon входит в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, а трассы полумарафона сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326689/
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