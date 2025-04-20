В Санкт-Петербурге арестовали кыргызстанца по обвинению в массовой аварии

В Приморском районном суде Санкт-Петербруга избрали меру пресечения кыргызстанцу, ставшему виновником массовой аварии на Выборгской набережной. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по городу и Ленинградской области.

Фото СМИ. Одна из пострадавших машин

Уточняется, что обвиняемого в смертельном ДТП Андрея Кравцова на два месяца заключили под стражу. 45-летний мужчина пробудет в СИЗО до 15 июня.

По версии следствия, водитель BMW X5, находясь в состоянии алкогольного опьянения, днем 16 апреля на большой скорости задел бордюр, въехал в попутный Ford Focus и вылетел на встречную полосу.

В свою очередь белый Ford от удара по инерции столкнулся с еще одним автомобилем Omoda. Водитель на следующий день скончался в больнице.

На месте работали полицейские, спасательные службы и бригады скорой помощи. Движение по набережной было затруднено более семи часов.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти по неосторожности».