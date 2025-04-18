В Бишкеке вор проник в дом, украл деньги и золото почти на 1,5 миллиона сомов

Сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления внутренних дел.

30 декабря 2024 года в УВД Ленинского района с заявлением обратилась 30-летняя Р.Г. В ее дом, расположенный на проспекте Чингиза Айтматова, проникли неизвестные и украли деньги и золотые украшения. Общий ущерб составил 1 миллион 454 тысячи сомов. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний Дж.Н., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.