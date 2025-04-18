В Базар-Коргонском районе снесли фундамент на самовольно захваченной земле

Служба по земельному и водному надзору при Минсельхозе сообщила о сносе самовольно возведенного фундамента жилого дома на незаконно захваченном земельном участке в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

Как сообщает ведомство, факт самовольного захвата земли был установлен комиссией, созданной совместно с Джалал-Абадским региональным управлением архитектурно-строительного контроля и Кенешским айыл окмоту.

Местный житель незаконно занял участок, принадлежащий МТФ Кенешского айыл окмоту, и начал строительство, успев заложить фундамент для жилого дома.

В результате проведенных мероприятий самовольно возведенное строение было снесено, а земельный участок приведен в первоначальное состояние.





В Службе по земельному и водному надзору отметили, что работа ведется в соответствии с Указом президента от 8 апреля 2022 года № 109 «О мерах по предупреждению и пресечению фактов самовольного и незаконного захвата земельных участков».

С начала текущего года службой по данному направлению было направлено восемь обращений в органы внутренних дел с просьбой принять меры в отношении 23 граждан. Также три дела были переданы в департамент архитектурно-строительного контроля, а девять самовольно захваченных участков восстановлены в первоначальном виде.