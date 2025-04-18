14:56
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Происшествия

В Базар-Коргонском районе снесли фундамент на самовольно захваченной земле

Служба по земельному и водному надзору при Минсельхозе сообщила о сносе самовольно возведенного фундамента жилого дома на незаконно захваченном земельном участке в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

Как сообщает ведомство, факт самовольного захвата земли был установлен комиссией, созданной совместно с Джалал-Абадским региональным управлением архитектурно-строительного контроля и Кенешским айыл окмоту.

Местный житель незаконно занял участок, принадлежащий МТФ Кенешского айыл окмоту, и начал строительство, успев заложить фундамент для жилого дома.

В результате проведенных мероприятий самовольно возведенное строение было снесено, а земельный участок приведен в первоначальное состояние.

В Службе по земельному и водному надзору отметили, что работа ведется в соответствии с Указом президента от 8 апреля 2022 года № 109 «О мерах по предупреждению и пресечению фактов самовольного и незаконного захвата земельных участков».

С начала текущего года службой по данному направлению было направлено восемь обращений в органы внутренних дел с просьбой принять меры в отношении 23 граждан. Также три дела были переданы в департамент архитектурно-строительного контроля, а девять самовольно захваченных участков восстановлены в первоначальном виде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326542/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Ветеринарной службе передали 40 автомобилей
Экспорт сельхозпродукции из Кыргызстана превысил 96 тысяч тонн
Минсельхоз: Повышение цен на картофель не ожидается
Назначен новый директор Службы водных ресурсов
В Минсельхозе разъяснили фермерам новую систему цен на молоко по жирности
Продовольственная безопасность. Яиц достаточно, а куриного мяса нет
В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Цена билета на ловлю рыбы на Иссык-Куле выросла в пять раз. Ответ Минсельхоза
В Минсельхозе опровергают информацию о высоком содержании нитратов в картофеле
В Ноокате построят завод минеральных удобрений за $410 миллионов
Популярные новости
В&nbsp;Россию из&nbsp;Кыргызстана вернули 16&nbsp;тысяч литров контрафактной молочной продукции В Россию из Кыргызстана вернули 16 тысяч литров контрафактной молочной продукции
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки В Кыргызстане ожидаются заморозки
Задержаны сторонники Куренова. Пытались организовать массовые беспорядки Задержаны сторонники Куренова. Пытались организовать массовые беспорядки
МИД КР&nbsp;вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в&nbsp;Москве МИД КР вызвал посла России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в Москве
Бизнес
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
18 апреля, пятница
14:44
Кыргызстан и Россия намерены стимулировать зеленые госзакупки Кыргызстан и Россия намерены стимулировать зеленые госз...
14:31
Переход на приложение «Мой свет» позволил сэкономить 10 миллионов сомов
14:23
В части Бишкека временно отключат природный газ
14:21
Пользователи не могут зайти в приложение Tunduk. Комментарий Минцифры
14:20
США откажутся от попыток добиться мира РФ с Украиной, если не увидят прогресса