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Происшествия

Вафли вместо денег. В Баткене мужчина ранил себя ножом и заявил о грабеже

В Кадамджайском районе Баткенской области правоохранители задержали 25-летнего К.А. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.

УВД Баткена
Фото УВД Баткена

17 апреля примерно в 01.30 в милицию поступила информация о том, что городе Кызыл-Кие двое неизвестных ранили ножом 25-летнего К.А. и отобрали у него $25 тысяч, завернутые в черный пакет. Правоохранители выехали на место происшествия и начали проверку.

Установлено, что К.А. ранее занял 865 тысяч сомов у жителя Исхак-Полотханского айыл окмоту того же района. Когда пришло время отдавать деньги, мужчина пошел на хитрость.

«Он положил пачку вафель в черный пакет, чтобы тот внешне напоминал пачку денег. Затем, чтобы создать иллюзию, будто у него при себе были доллары, он отправился на контрольно-пропускной пункт в Кызыл-Кие, где интересовался курсом иностранной валюты. Не произведя никаких операций по обмену и стараясь не оставить следов, он прошел пешком несколько сотен метров по автомобильной дороге, найдя укромное место, нанес себе ножевое ранение. После, К.А. позвонил в скорую и милицию и заявил о грабеже», — говорится в сообщении.

Правоохранителями назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых действиям задержанного К.А. будет дана юридическая оценка.

Правоохранительные органы напоминают, что подобные действия несут за собой ответственность по закону. Распространение заведомо ложной информации будет обязательно раскрыто, а виновные лица привлечены к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326528/
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