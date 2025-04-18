Вафли вместо денег. В Баткене мужчина ранил себя ножом и заявил о грабеже

В Кадамджайском районе Баткенской области правоохранители задержали 25-летнего К.А. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.

Фото УВД Баткена

17 апреля примерно в 01.30 в милицию поступила информация о том, что городе Кызыл-Кие двое неизвестных ранили ножом 25-летнего К.А. и отобрали у него $25 тысяч, завернутые в черный пакет. Правоохранители выехали на место происшествия и начали проверку.

Установлено, что К.А. ранее занял 865 тысяч сомов у жителя Исхак-Полотханского айыл окмоту того же района. Когда пришло время отдавать деньги, мужчина пошел на хитрость.

«Он положил пачку вафель в черный пакет, чтобы тот внешне напоминал пачку денег. Затем, чтобы создать иллюзию, будто у него при себе были доллары, он отправился на контрольно-пропускной пункт в Кызыл-Кие, где интересовался курсом иностранной валюты. Не произведя никаких операций по обмену и стараясь не оставить следов, он прошел пешком несколько сотен метров по автомобильной дороге, найдя укромное место, нанес себе ножевое ранение. После, К.А. позвонил в скорую и милицию и заявил о грабеже», — говорится в сообщении.

Правоохранителями назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых действиям задержанного К.А. будет дана юридическая оценка.

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