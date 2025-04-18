Налоговики незаконно штрафовали предпринимателей. Генпрокуратура их наказала

Выявлены сотрудники Налоговой службы за незаконные проверки и штрафные санкции в отношении предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

«Установлено, что в Бишкеке и Чуйской области налоговые инспекторы незаконно штрафовали предпринимателей на сумму от 5 до 13 тысяч сомов. В то время как законодательством за данное правонарушение предусмотрена мера взыскания исключительно в виде предупреждения», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура отменила все эти штрафы. По итогам проверки 25 сотрудников Налоговой службы привлечены к ответственности по статье «Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых актов» Кодекса о правонарушениях. Все они оштрафованы на 10 тысяч сомов.

Генеральная прокуратура обращает внимание, что любые превышения полномочий и нарушения прав предпринимателей, в том числе связанные с необоснованными санкциями со стороны уполномоченных органов, будут незамедлительно выявляться и пресекаться в рамках закона.