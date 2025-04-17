В заброшенном здании детского сада в центре Бишкека произошел пожар

Накануне, 16 апреля, в Бишкеке в здании заброшенного детского сада на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Фото пресс-службы МЧС

По ее данным, после сообщения о возгорании на место направлен

один расчет из пожарной части.

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Огонь полностью потушен. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

Напомним, в здании много лет назад работал детский сад на 300 человек. Он состоял на балансе швейной фабрики имени 40 лет Октября — АО «Айгуль». Через некоторое время его незаконно вывели с баланса и продали частным лицам.

По словам жителей близлежащих домов, теперь там живут бомжи.