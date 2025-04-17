В Бишкеке задержаны подозреваемые в карманных кражах и продаже гашиша

Правоохранители задержали подозреваемых в продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.







Оперативники УУР ГУВД Бишкека получили информацию о том, что ранее неоднократно судимые граждане по прозвищам Бек и Вика покупают наркотики в больших объемах у карманников, после чего перепродают их. Возбуждено уголовное дело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Правоохранители вышли на след этих карманников и установили их личности. Ими оказались 53-летний Ж.Д., 48-летний А.М. и 42-летний А.А. Их задержали и водворили в ИВС ГУВД столицы. При обыске у них обнаружены 20 коробков гашиша, вес которого составил 327 граммов. Следствие продолжается.