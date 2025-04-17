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Происшествия

В Баткене спасли мужчину, который не мог спуститься с горы

В Баткене спасатели помогли 61-летнему мужчине, который не мог спуститься с горы на джайлоо. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в Орозбековском айыльном аймаке Кадамджайского района Баткенской области работники МЧС спасли жизнь 61-летнего мужчины.

«Накануне поступило сообщение о том, что на джайлоо Сары-Талаа, относящемся к Орозбековскому айыльному аймаку, человек не может самостоятельно спуститься с горы и нуждается в помощи. На место были привлечены пять спасателей МЧС, которые благополучно спустили мужчину с горы», — говорится в сообщении.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Спасатели

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326374/
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