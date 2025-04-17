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В Бишкеке задержаны подозреваемые в похищении человека

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали подозреваемых в похищении человека.

Сообщается, что 13 апреля в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин Ч.Э.

«В заявлении указано, что в тот же день примерно в 3.00 между заявителем и малознакомыми лицами  произошла ссора, в ходе которой его насильно посадили в автомобиль марки Honda Fit и увезли к перекрестку улиц Жамгырчинова и Месароша. Там его избили, угрожая ножом, отобрали барсетку, в которой находились 6 тысяч сомов, мобильный телефон Redmi 11 и паспорт гражданина, после чего скрылись в неизвестном направлении», — отмечают в пресс-службе УВД.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 165 (похищение человека). Задержаны подозреваемые К.Б., 2004 года рождения, А.Д., 2005 года рождения, и О.А., 1998 года рождения, все трое водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326317/
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