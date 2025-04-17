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Происшествия

Спасатели продолжают поиск мужчины, упавшего в реку Чу в селе Васильевка

Спасатели продолжают поиск мужчины, упавшего в реку Чу в селе Васильевка. Об этом сообщает МЧС.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

«В течение двух суток ведутся поиски 35-летнего мужчины, который 15 апреля упал в реку Чу в селе Васильевка. К поискам привлечены семь спасателей пожарно-спасательной части № 1 Аламединского районного управления по чрезвычайным ситуациям. К дополнительным поискам привлечены 15 сотрудников МВД, 2 сотрудника Пограничной службы ГКНБ и 4 родственника», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 9 апреля шестилетний З.Б., играя в трех километрах от своего дома в селе Дмитриевка, упал в реку и его унесло течением. Местные жители, родные мальчика, МЧС и весь личный состав ОВД Иссык-Атинского района вели поиски ребенка. Тело мальчика нашли в 5 километрах от места, где он упал в воду.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326300/
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